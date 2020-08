Geen Antwerp Pride door corona, toch blijft die nodig: "364 andere dagen van het jaar zitten vol verdoken discriminatie"

De Pride is dé jaarlijkse hoogdag voor LGBTQ+- personen: een dag waarop de diversiteit van gender en seksuele voorkeur gevierd wordt. Daarnaast is het ook een protestmars voor gelijke rechten. Ze is ontstaan één jaar na de Stonewallrellen in Greenwich Village in New York, die plaatsvonden in juni 1969. Meer dan een halve eeuw later zou je de vraag kunnen stellen: wat is er vandaag nog om voor te strijden?