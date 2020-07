Gratis registratiesysteem voor horeca in Blankenberge: "Verplichte informatie op 1, 2, 3 gedeeld"

Een QR-code is een vierkante code die je met je smarphone kan scannen. Op die manier geef je informatie door. Het bedrijf ontwikkelde zo'n QR-code om ervoor te zorgen dat horeca-uitbaters en klanten geen tijd zouden verliezen door alle contactgegevens op te schrijven.

De toepassing is gratis, omdat het bedrijf zo veel mogelijk horecazaken wilt helpen. "En in dat opzet zijn we geslaagd", zegt Mitch De Geest van Quest Computers. "Op 1 uur tijd hadden we al 50 geïnteresseerde, Blankenbergse horeca-ondernemingen. Nu gebruiken al meer dan 100 hotels, cafés en restaurants die QR-code. De applicatie is gebruiksvriendelijk en efficiënt, zowel voor de uitbaters als voor de klanten."