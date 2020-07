Hasselaar zat 5 maanden vast in Nieuw-Zeeland: "Maar we waren beter daar gebleven"

Nochtans had het Limburgse koppel het best naar hun zin in Nieuw-Zeeland. "We mochten zelfs twee weken gratis logeren in het vakantiehuis van een klant van onze dochter", zegt Feyen. "Overdag gingen mijn dochter en haar vriend werken. Wij deden dan het huishouden en zorgden voor het eten. Of we gingen wandelen. Dat klikte dus wonderwel heel goed."