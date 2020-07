Hoe is de coronasituatie in Brussel?

Kijken we nu naar het aantal mensen dat positief test, dan durft Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, te besluiten dat Brussel beter aan toe is dan Antwerpen.

“Bij ons zijn 2 procent van de geteste gevallen positief, terwijl dat cijfer in Antwerpen toch een stukje hoger ligt, rond de 4 à 5 procent”, zei Neven tijdens een studiogesprek in “Terzake”

Tegelijk is Neven er niet helemaal gerust op voor de komende tijd: “Ik denk niet dat we in een Antwerpse situatie zitten, maar ik ga ook niet zeggen dat we over een week niet in een Antwerpse situatie zullen zitten, want we zien dat in Brussel het aantal besmettingen ook aan het stijgen is.”

Bekijk het interview met Inge Neven in "Terzake" en lees eronder verder: