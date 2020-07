Huisarten signaleerden 2 weken geleden al meer besmettingen in Antwerpen, maar "geen reactie"

"We hebben daar geen duidelijk antwoord op gekregen van wat ermee ging gebeuren", getuigt de huisarts. "We hebben geen vraag tot extra informatie gekregen, waardoor we dat dan enkele dagen later hebben gemeld aan een aantal van de experts." Die experts hebben de informatie doorgespeeld aan de provincie, en toen is er wel gereageerd.

De huisartsen hebben vaak extra informatie over hun patiënten en kunnen helpen bij de opsporing van een bron van besmetting. Maar blijkbaar verloopt de communicatie met het Agentschap Zorg en Gezondheid stroef.

