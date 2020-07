Oud-SP.A-voorzitter en ex-staatssecretaris John Crombez verlaat de nationale politiek

De 46-jarige Crombez werd in 2005 kabinetschef van vicepremier Johan Vande Lanotte. Vier jaar later werd hij Vlaams Parlementslid om in 2011 naar het federale niveau over te stappen als staatssecretaris voor Fraudebestrijding. In 2014 nam hij zijn zitje in het Vlaams Parlement opnieuw op als fractievoorzitter.



In 2015 nam hij het bij de voorzittersverkiezingen op tegen zittend voorzitter Bruno Tobback. Crombez wilde een linksere koers varen en won de voorzittersverkiezingen. De West-Vlaming probeerde zijn partij een vernieuwd gezicht te geven. Tegenover het "harde" socio-economisch beleid van de centrumrechtse regering-Michel plaatste hij een 'nieuwsocialisme', dat moest zorgen voor "nieuwe zekerheden in nieuwe tijden" van Deliveroo-jobs en wachtlijsten in de zorg.