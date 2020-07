Braziliaanse vakbonden dienen klacht in tegen president Bolsonaro bij Internationaal Strafhof voor zijn aanpak van de coronacrisis

Het Internationaal Strafhof in Den Haag is opgericht in 2002 met de bedoeling om gerechtigdheid te bereiken voor de ergste misdaden in de wereld. Daaronder worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide gerekend. Het ICC is niet verplicht om deze klacht van de Braziliaanse vakbonden in overweging te nemen.