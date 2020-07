Komeet NEOWISE nog enkele nachten te zien: anders 6.800 jaar wachten

De komeet NEOWISE is de komende nachten nog waarneembaar. Daarna is het voor duizenden jaar voorbij. NEOWISE is genoemd naar de satelliet die de komeet heeft ontdekt. “Een komeet wordt altijd genoemd naar de ontdekker en als dat geen persoon is maar een satelliet, krijgt de komeet de naam van de satelliet”, verduidelijkt Koen Geukens van Volkssterrenwacht Urania.

“Een komeet is, simpelweg gezegd, een ‘vuile sneeuwbal’ van enkele kilometers groot die over het algemeen ver van de zon is. Dan zijn ze koud en zien we ze niet. Naarmate ze dichter bij de zon komen, warmen ze op”, legt Koen Geukens uit. “Het ijs verdampt en er komt een wolkje rond die vuile sneeuwbal en dat gaat licht weerkaatsen en wordt helderder en helderder. Dan wordt de komeet op aarde zichtbaar.”