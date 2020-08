Koppel uit Zedelgem vreest dat ook 3e trouwdatum niet kan doorgaan

"We beseffen dat er nog ergere zaken zijn dan ons trouwfeest dat niet kan doorgaan. We zijn enorm dankbaar dat we gezond en wel zijn. Maar het houdt ons natuurlijk wel bezig", gaat ze verder. "We zijn wel al voor de wet getrouwd. En dat hebben we met ons tweetjes gevierd op de oorspronkelijke datum. Maar we willen heel graag ons huwelijk vieren met al onze vrienden en familieleden. Zo'n groot trouwfeest vergt veel organisatie: de kerk, de pastoor, de zaal, de dj, de fotograaf, de gasten ... Wie weet hoe vaak we alles nog eens moeten omboeken?"