KSA Sint-Trudo uit Brugge moet kamp stopzetten na coronabesmetting

22 jongeren van KSA Sint-Trudo uit Brugge werden vroeger naar huis gestuurd van kamp en zitten nu in quarantaine. "Dat komt omdat 1 van de kampleden positief testte op corona", zegt Benjamien Verhegghe van KSA Sint-Trudo. "Ze waren eigenlijk nog maar net op kamp vertrokken. Toen was er uiteraard nog geen probleem. Maar dan kreeg iemand telefoon van een contact tracer, om te zeggen dat die persoon in contact is geweest met een besmet persoon."

"We hebben de noodprocedure onmiddellijk ingeschakeld", zegt Verhegghe. "De persoon in kwestie is naar huis gestuurd en moest zich onmiddellijk laten testen. Die test bleek positief te zijn. We moesten het kamp daarna helaas voor 22 kampleden stopzetten."