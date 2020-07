Lachen met die van ‘t stad

Toen de trein in Berchem Statie stopte, was het precies alsof ik in Noord-Korea was beland. Pinnekesdraad op het perron! Luidsprekers met marsmuziek, onderbroken door dreigende boodschappen. “Blijf in uw kot of we steken u in’t cachot!’, was nog een van de vriendelijkste. Overal van die marsmannetjes in isolerende pakken, overal politieagenten met grote geweren en kwaaie honden, overal posters van Marc Van Ranst.

‘Ha de mannen van ‘t schoon leven!’ probeerde ik nog de spanning te breken, toen de marsmannetjes mij onzacht uit de trein sleurden om op corona te controleren. Misschien is “gevisiteerd’ een beter woord voor wat ik moest ondergaan, want waarom die thermometer per se achterom moest gaan, is mij nog altijd niet duidelijk. Gelukkig had ik maar 36,9º en kon ik op het nippertje een niesbui tegenhouden. Het komt nog in orde, sprak ik mijzelf moed in. Ik dwaalde.