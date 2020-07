Limburgse evenementensector roept om steunmaatregelen: “Laatste 20 procent omzet is herleid tot niets”

Dieter Antheunis is zaakvoerder van licht- en geluidsbedrijf DDA Sound & Light in Paal-Beringen. Hij ziet de komende maanden somber in. “We merkten de laatste weken een stijging van kleine evenementen en initiatieven. Deze maatregelen blokkeren weer alles. Dit gaat onze kleine omzet tot quasi niets herleiden. Dat het grote werk er dit jaar niet is, heb ik al geaccepteerd. Maar wanneer de laatste 20 procent van je omzet ook nog eens verdwijnt, dan is dat nog veel erger.”

Zanger Luc Steeno zou een hele zomer lang elk weekend optreden in Gasthof Delicia in Riemst. Maximaal 200 bezoekers zouden naar het optreden kunnen komen, en er mocht niet gedanst worden, volgens de maatregelen dus. Maar toch besliste uitbater Pierry Loverix om alles af te gelasten. Hij deed dat nog vóór de beslissingen van de Veiligheidsraad bekendgemaakt werden. “Zolang het virus niet onder controle is, zal ik geen evenementen meer organiseren. Ook niet met 100 bezoekers. Een goede gezondheid is belangrijker dan een evenement kunnen bijwonen.” Dat is ook voor Loverix een zware hap uit de inkomsten. “Financieel is dat wel een hele aderlating”, zucht de uitbater van Gasthof Delicia. “Hoewel mijn evenementen niet doorgaan blijven de onkosten, die je investeert om alles volgens de coronamaatregelen te organiseren, gewoon doorlopen.”