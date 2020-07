Lisa uit Hoeilaart moet trouwfeest voor tweede keer uitstellen: "Dromen van een groot, zorgeloos dansfeest"

Nu het aantal genodigden van Lisa en haar verloofde drastisch ingeperkt wordt, moet het koppel beslissen of ze de trouw een tweede keer uitstellen. Eerder verplaatste het koppel de trouw al van mei naar augustus. Hoe dan ook, er staat hen heel wat geregel te wachten. "Als we de trouw uitstellen, moeten we een nieuwe datum voor de zaal zoeken, wat weer heel wat heen en weer communiceren met zich meebrengt. Een nieuwe datum vraagt op zijn beurt ook om nieuwe uitnodigingen." Hoewel Lisa haar gasten in mei enkel telefonisch contacteerde, zal ze deze tweede keer waarschijnlijk wel nieuwe uitnodigingen laten maken.

Verder zorgde de nieuwe trouwdatum ook voor problemen met de trouwringen. “De oorspronkelijke datum in mei stond al in de trouwringen gegraveerd”, vertelt Lisa. “Die datum moeten we dus laten aanpassen. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, gaan we de ringen pas laten aanpassen na de trouw, als die effectief is kunnen doorgaan.”