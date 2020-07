Liveblog: Gemiddelde aantal besmettingen stijgt boven de 300 per dag, provincie Antwerpen stelt avondklok in

De coronacijfers blijven stijgen. Tussen 18 en 24 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 311 per dag. Dat is een stijging met 69 procent tegenover de vorige periode van 7 dagen. Veruit de meeste nieuwe gevallen komen uit de provincie Antwerpen.

Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft dus ook stijgen. In de periode van twee weken tot en met 24 juli gaat het om 30 gevallen op 100.000 inwoners. Gisteren lag dat cijfer nog op 27. De teller van het totale aantal besmettingen staat nu op 66.428, of 402 meer dan de 66.026 besmettingen die gisteren gemeld waren door Sciensano.

Het hoogste dagcijfer blijft dat van 22 juli. Toen zijn 544 besmettingen geregistreerd. Op 23 en 24 juli werden ook telkens meer dan 400 besmettingen geteld.

Tussen 18 en 24 juli werden gemiddeld 19 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 38% tegenover de vorige periode van 7 dagen. Toen waren er gemiddeld 14 ziekenhuisopnames. Tussen 18 en 24 juli stierven ook gemiddeld 2 mensen aan het virus. Dat is een daling met 24% ten opzichte van de vorige periode. Toen verloren gemiddeld 3 personen de strijd.