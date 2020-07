Maleisische ex-premier schuldig bevonden in eerste proces gelinkt aan "grootse fraudezaak ooit"

In Maleisië, in Zuidoost-Azië, is de ex-premier Najib Razak schuldig bevonden aan corruptie in een eerste proces, dat gelinkt is aan een van de grootste fraudezaken in de geschiedenis. Hij is veroordeeld tot 12 jaar cel. Razak zou miljarden aan overheidsgeld hebben ontvreemd en witgewassen. Tegen de man lopen meer dan 40 aanklachten. De ex-premier heeft laten weten dat hij in beroep zal gaan tegen deze uitspraak.