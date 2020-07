Man gooide molotovcocktail naar federaal parlement uit onvrede over aanpak coronacrisis

Gisteren rond 13u30 gooide een man van 36 uit Sint-Truiden een zelfgemaakte brandbom naar het federaal parlementsgebouw in Brussel. Daarbij raakten enkel het hek en enkele auto's beschadigd.

Die actie had de verdachte op voorhand al aangekondigd in een bericht op sociale media, met daarbij een foto van de molotovcocktail en de tekst: “Daarom: tijd om gehoord te worden. Voor Vlaanderen, jong, oud, zwart, bruin wit of blank. Laat u niet kennen.” Verder had de man op Twitter ook al zijn ongenoegen geuit over de aanpak van de coronacrisis door de overheid.

En dat blijkt nu de reden te zijn van zijn handelen. Bij een huiszoeking vond de politie documenten die erop wijzen dat hij extreme overtuigingen zou hebben. “Maar er zijn geen objectieve elementen die er op wijzen dat hij gehandeld heeft met een bepaalde politieke overtuiging", zegt Dennis Goeman van het Brusselse parket. "Tijdens zijn verhoor heeft hij verklaard niet te hebben gehandeld met een bepaalde ideologie, maar als vergelding tegen de politieke wereld die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis.”