Minister Benjamin Dalle: "Antwerpenaren die in Brussel werken welkom, als het niet anders kan. Maar hou voldoende afstand"

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) roept Antwerpenaren die in Brussel werken op om dat enkel te doen als het niet anders kan. "Tele- of thuiswerk is verplicht, maar als je in de provincie Antwerpen woont en voor je werk echt in Brussel moet zijn, dan kan dat nog. We vragen dan wel om steeds de nodige afstand te houden."