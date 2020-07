Mondmaskerplicht op volledig grondgebied Heusden-Zolder

Heusden-Zolder is in Limburg de gemeente met het hoogst aantal nieuwe besmettingen. Omgerekend gaat het de afgelopen zeven dagen om 68 positieve gevallen per honderdduizend inwoners. Om die reden maakt de gemeente gebruik van de bevoegdheid om lokaal strengere maatregelen te nemen. Vanaf morgen is het dragen van een mondmasker overal verplicht.

Volgens burgemeester Mario Borremans is de nieuwe verplichting belangrijk en vooral heel erg duidelijk: “Er kan geen twijfel meer zijn. Als je buiten bent, draag je een mondmasker. Dat is makkelijk uit te leggen en er is geen discussie over wanneer het druk is en wanneer niet. De enige uitzondering is sporten. Wie in de open lucht gaat sporten hoeft er geen te dragen, maar moet wel afstand houden.”

Uit analyse van de cijfers blijkt ook dat het vooral jongeren zijn die besmettingen oplopen. Om die reden heeft Heusden-Zolder ook nog een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Van 22u tot 6u mag je niet met meer dan tien personen samen zijn in de openbare ruimte.