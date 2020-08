Na instabiele uitkijktoren in Eeklo, ook een in recreatiedomein Puyenbroeck: “Alles is gecheckt en in orde”

Naast de uitkijktoren in Het Leen in Eeklo staat er nu ook eentje in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De uitkijktoren is 15 meter hoog en werd gemaakt uit een vroegere brandtrap. Het is de tweede uitkijktoren in een provinciaal domein in Oost-Vlaanderen, maar wel de enige die geopend is. De uitkijktoren in Eeklo is nog steeds gesloten omdat die niet stevig genoeg is. “We verwachten geen problemen met deze toren, alles is dubbel gecheckt en in orde”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA).