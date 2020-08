Gekantelde vrachtwagen vat vuur in Beverentunnel

De Beverentunnel (R2) in Kallo moest vanmiddag enkele uren dicht door een ongeval met een vrachtwagen. De truck was gekanteld en vatte daarna vuur. De chauffeur van de vrachtwagen kon op eigen kracht uit het wrak klauteren en de tunnel uitlopen. Hij werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Ondertussen is het vuur geblust, maar moet de vrachtwagen nog weggetakeld worden. Het ongeval gebeurde in de tunnelkoker richting Gent. Door de zware rookontwikkeling werd beslist om de tunnel in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer. De brandweer moest door de andere tunnelkoker en de nooddeuren gebruiken om de gekantelde truck te kunnen bereiken.