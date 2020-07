De meeste extra maatregelen in Antwerpen, zoals de avondklok, gelden in de hele provincie. Verschillende gemeentes in de Kempen die ver van de stad Antwerpen liggen en "coronavrij" zijn, ontsnappen er niet aan. Onze ploeg trok naar Vosselaar waar de 11.000 inwoners zich ook aan de avondklok moeten houden en maakte bovenstaand verslag.