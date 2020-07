Plek ontdekt waar kunstenaar Vincent van Gogh zijn laatste werk maakte

Van der Veen legde zijn vondst voor aan onderzoekers van het Van Gogh Museum, dat het schilderij in zijn collectie heeft. Ze kwamen tot het besluit dat het zeer waarschijnlijk om dezelfde plek gaat. Daarvoor vergeleken ze het schilderij met de ansichtkaart en de huidige staat van de heuvelrand. Bovendien schilderde Van Gogh erg vaak motieven uit zijn directe omgeving. Diezelfde week was hij ook al elders in de buurt gaan schilderen.

Volgens het Van Gogh Museum is het spectaculair dat de grootste boomstronk op het schilderij ook nu nog aanwezig is en herkenbaar.