Terzake docu: De Amazone (deel 2)

De Nederlandse correspondente Sandra Korstjens reist in een zesdelige documentairereeks dwars door Zuid-Amerika. In de tweede aflevering trekt ze naar Ecuador. Olie is hier heilig en de grote oliemaatschappijen hebben hun zinnen dan ook gezet op de enorme reserves van het land, ten koste van alles. Een enorme milieuramp zaaide al dood en verderf onder de inheemse bevolking. En nu wil de overheid opnieuw een ongerept stukje jungle laten exploiteren. Het is echter het leefgebied van de Waorani en die verzetten zich met klem.