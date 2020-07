Twee jaar cel voor vijf Egyptische vrouwen na "ongepaste filmpjes" op TikTok

Hoewel Egypte in heel wat opzichten liberaler is dan heel wat andere landen in het Midden-Oosten, is het land de afgelopen decennia vooral de conservatieve weg opgegaan. Influencers worden wel vaker bestraft voor het niet naleven van de Egyptische waarden en normen. Vorige maand nog veroordeelde het gerecht in Egypte buikdanseres Sama al-Masry tot drie jaar cel wegens "losbandigheid" op sociale media na een filmpje op TikTok.

Sinds president Abdel Fattah al-Sissi aan de macht kwam in 2013, is het aantal arrestaties voor "morele kwesties" aanzienlijk toegenomen. Afgelopen jaren zijn er ook strengere internetcontroles op socialmedia-accounts met meer dan 5.000 volgers.