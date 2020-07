"Wij willen precies weten waar tweedeverblijver besmet raakte", eist gouverneur West-Vlaanderen

"Het is belangrijk om kort op de bal te spelen tijdens deze tweede golf, maar daarvoor hebben we natuurlijk wel snel de juiste cijfers nodig", benadrukt de gouverneur. "Op de cijfers van de overheid zit sowieso al wat vertraging. Dat maakt het voor burgemeesters moeilijk om onmiddellijk op de hoogte te zijn van de besmettingen in hun gemeente en in te grijpen."

"Wat tweedeverblijvers betreft, is het nóg moeilijker, we zijn we echt een beetje blind. We moeten wachten tot de besmette persoon vertelt aan een contacttracer dat hij aan de kust verbleef. Daar zit vaak heel veel vertraging op en dat moet dringend veranderen."