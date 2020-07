Alexander De Croo (Open VLD) verwijst het communautaire naar de ijskast: "Mensen beschermen zal enige prioriteit zijn"

Daardoor zal er volgens De Croo weinig ruimte zijn voor communautaire hervormingen, al zei hij dat enigszinds omfloerst. “Al de rest, waar sommigen aan denken, riskeert een molensteen te worden die we jaren met ons zouden meeslepen”, klonk het.

De Croo erkent evenwel dat het in België “absoluut” efficiënter kan. “Maar first things first: nu is het echt bescherming van mensen. Ik kan me ook niet inbeelden hoe een regering in de komende maanden tijd zal hebben om andere zaken te doen”, besloot de minister.

Bekijk hier het interview met vicepremier Alexander De Croo in "Het Journaal":