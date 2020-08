Vranckxvlogt: "Een groene stad als Freiburg kan als voorbeeld dienen voor de toekomst"

In Freiburg ontmoet Rudi Vranckx enkele jongeren die lid zijn van Zero Emission Heroes, een non-profitorganisatie die ernaar streeft zo CO2-neutraal mogelijk te leven in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zij zien de coronapandemie vooral als een kans voor de mensheid om duurzamer te leven. “De lockdown heeft ons klimaat deugd gedaan. Nu de maatregelen versoepeld worden en de economie terug op gang komt, moeten we nadenken over hoe we de samenleving op een meer milieuvriendelijke manier kunnen heropstarten,” zegt Irene Franzetti van Zero Emission Heroes. “Een groene stad als Freiburg kan dan als voorbeeld dienen."