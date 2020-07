VRT NWS LIVE om 16 uur: viroloog Marc Van Ranst beantwoordt jouw vragen over de nieuwe coronamaatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren verschillende maatregelen genomen om de opflakkering van het coronavirus in te dijken, zoals een verkleining van het aantal contacten dat je mag hebben. In de provincie Antwerpen worden bovendien nog strengere regels opgelegd. Viroloog Marc Van Ranst beantwoordt jouw vragen in onze VRT NWS LIVE vanaf 16 uur. Via onze Facebookpagina kan je tijdens de uitzending bijkomende vragen stellen.