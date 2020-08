Weddingplanner in Maasmechelen ziet najaar wegzakken: “Twee gezinnen is al meer dan 10 personen”

Hoewel het pijnlijk is voor Delbressine is ze niet verrast door alle annuleringen. “Met tien mensen, dan is er zelfs voor ons geen sprake meer van een feest. Dat zien veel mensen natuurlijk niet zitten. Ik had gisteren een koppel aan de lijn waarvan de twee gezinnen samen al meer dan tien personen telde. Dat is gewoon niet haalbaar.”

Ook voor de aanstaande echtparen vindt ze het heel jammer. “Ieder koppel heeft ook hun eigen verhaal. Er is al heel veel gevraagd van de mensen. Sommige koppels hebben al één of twee keer een nieuwe datum moeten kiezen. En nu verdwijnen die data weer. Op een gegeven moment heb je er genoeg van. Hopelijk kan alles volgend jaar wél doorgaan, maar we hebben natuurlijk geen glazen bol. Er worden nu al data geprikt voor 2021.”