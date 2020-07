Zeker 3 miljard dieren dood of gevlucht door bosbranden Australië: "Een van ergste rampen voor wilde dieren"

Volgens de onderzoekers zijn er 2,46 miljard reptielen, 180 miljoen vogels, 143 miljoen zoogdieren en 51 miljoen kikkers door het vuur getroffen. Bovendien zijn erg veel dieren gestorven door verlies van hun leefgebied. En het eigenlijke aantal dieren ligt nog veel hoger, omdat de onderzoekers geen cijfers konden verzamelen over onder meer dode ongewervelden dieren, vissen en schildpadden. In januari, toen de bosbranden nog in grote delen van de staat New South Wales woekerden, werd geschat dat het om 1 miljard dieren ging. De schatting destijds ging alleen over de staten New South Wales en Victoria. De nieuwe schatting beslaat een ruimer gebied, deze keer gaat het om 11, 46 miljoen hectare. De periode van de schatting loopt van september vorig jaar tot februari dit jaar.

Uit het archief: In november vorig jaar werd koala Lewis gered uit een bosbrand. Hij werd in het koalaziekenhuis opgenomen. Maar Lewis was zwaar verbrand en kon uiteindelijk niet meer gered worden.

"Dit zijn schokkende bevindingen", verklaart Dermot O'Gorman, algemeen directeur van de Australische afdeling van het WWF. "Het is lastig om te bedenken of er gebeurtenissen zijn geweest waarbij zoveel dieren zijn gedood of verjaagd." Hij spreekt over "een van ergste rampen in de moderne geschiedenis voor wilde dieren".