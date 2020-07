Zo pakt Maasmechelen Village de solden aan: “App waarmee je snel kan reserveren en winkeliers ondersteunen”

Karin Vally, de uitbaatster van La Bottega in Hasselt, roept de overheid op om steunmaatregelen uit te keren. Volgens haar gaat anders 90 procent van de winkels verloren. David Winkels begrijpt die bezorgdheid. “In een stad is het wat ieder voor zich op dat vlak. Ik kan aannemen dat dat niet evident is. Maar we mogen niet vergeten dat je in de maand juni de sperperiode kon omzeilen door de koppelverkoop. In de retail is daardoor toch al wel wat stock opgeruimd. We denken dat dit de mensen niet gaat weerhouden om te komen koopjesjagen, maar het zal natuurlijk wel anders zijn.”

“De evaring van de shopper staat centraal. We waken daar als uitbater over, hoe we die effectief kunnen garanderen. We willen de winkeleigenaars ondersteunen, zodat ze hun omzet halen. Steden moeten beginnen nadenken hoe ze de shoppingervaring kunnen verbeteren zodat ook de winkeliers tevreden zijn.”