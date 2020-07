16 West-Vlaamse burgemeesters nemen samen extra maatregelen: inwoners moeten altijd masker op zak hebben

Burgemeesters van 16 steden en gemeenten in West-Vlaanderen, regio Midwest, hebben samen bijkomende coronamaatregelen uitgevaardigd. Dat meldt de regio Midwest. De maatregelen verplichten onder meer het altijd bij zich hebben van een mondmasker op het openbaar domein en alle publiek toegankelijke plaatsen. Ook worden evenementen met meer dan 100 aanwezigen verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaatsvinden.