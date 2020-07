30 mensen zonder mondmasker krijgen GAS-boete in Blankenberge: "Masker pas opzetten als je politie ziet, helpt niet"

Als je tijdens het weekend geen mondmasker droeg, kreeg je nog een waarschuwing. Maar sinds gisteren krijg je dus een GAS-boete. Die boete kan oplopen tot 250 euro. De politieagenten die controleren zijn vaak in burger. "Snel je mondmasker vanonder je kin naar je mond brengen als je de politie ziet, helpt in dat geval dus niet", zegt Philip Denoyette van de politie van Blankenberge. "We hebben er 30 mensen beboet. Sommige mensen zeiden dat ze niet op de hoogte waren van de verplichting of dat ze niet goed konden ademen met een mondmasker over hun neus en mond. Er zijn tal van redenen, maar toch moet je het nog altijd dragen."

De politie van Blankenberge gaat nu blijven controleren, ook in de horeca en in de winkels, omdat de situatie ernstig is en controles nog altijd nodig zijn.