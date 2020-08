75 jaar geleden: de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki

Kapitein William Parsons, de officier die voor Little Boy verantwoordelijk was, besefte op 5 augustus – de bom hing toen al gebruiksklaar in de B-29 - wat de gevolgen konden zijn voor het eiland als ook de Enola Gay bij vertrek crashte.

Diezelfde avond kroop hij in het vliegtuig om de bom met zijn eigen handen onklaar te maken. Hij hield er bebloede handen aan over. Enkele uren later, meteen nadat de Enola Gay met succes opgestegen was, daalde Parsons af in de bommenruimte om de bom weer op scherp te stellen.