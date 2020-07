Vlaamse regering maakt 75 miljoen vrij voor strijd tegen droogte

Uit recente satellietbeelden blijkt dat België een van de Europese landen is die het zwaarst getroffen wordt door de droogte. Enkele maanden geleden kwam er in delen van de provincie Vlaams-Brabant geen water meer uit de kraan, omdat het verbruik te hoog lag en de reserves niet snel genoeg aangevuld geraakten.

Om die problemen aan te pakken, maakt de Vlaamse regering een eerste schijf van 75 miljoen euro vrij, later komen er nog extra middelen bij. Dat geld moet onder meer gebruikt worden om Vlaanderen te “vernatten” en meer plassen, meren en moerassen aan te leggen. Daarnaast komen er ook grote waterbuffers bij om te voorzien in voldoende reservecapaciteit en moet er in landelijke gebieden gewerkt worden aan een betere infiltratie van het water in de grond. Daardoor wordt het grondwater aangevuld en blijft er meer water beschikbaar voor de landbouw.

De landbouw vormt een belangrijk deel van de oplossing om droogte aan te pakken, zegt Demir, net zoals de industrie. Bedrijven die subsidies aanvragen, zullen een waterscan of –audit moeten laten uitvoeren, voor grootverbruikers wordt die verplicht vanaf 2022.

Steden en gemeenten zullen vanaf 2024 een hemelwater- en droogteplan moeten opstellen als ze nog aanspraak willen maken op watergerelateerde subsidies. Een jaar later moet Vlaanderen tot de wereldtop behoren qua lekvrije waterleidingen, zonder impact op de waterfactuur.

En wie water wil nemen uit onbevaarbare waterlopen, zal dat moeten melden, zodat de regering beter inzicht krijgt op de hoeveelheid water die door derden wordt afgenomen.

Een Taskforce Droogte zal toezien op de uitvoering van de “Blue Deal”, onder meer professoren Patrick Willems van KULeuven en Marijke Huysmans (VUB/KULeuven) maken daar deel van uit.