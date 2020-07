"Blijf in uw kot"- kunst in drie musea in de Leiestreek

De kronkelende Leie in Oost-Vlaanderen was en is voor veel kunstenaars decor en muze tegelijk. Geen toeval dat er mooie musea zijn gevestigd: het museum Dhondt-Dhaenens in Deurle, het Museum van Deinze en de Leiestreek of het Raveelmuseum in Machelen aan de Leie. Voor de zevende keer houden die een "Biënnale van de Schilderkunst", waarbij ze werken uit hun eigen collecties tentoonstellen in combinatie met gloednieuwe, hedendaagse kunst. Confrontatie of dialoog, het kan allebei.