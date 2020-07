Acteur Filip Peeters maakt documentaire over Vlaamse woonzorgcentra tijdens eerste coronagolf

Samen met drie regisseurs begon acteur Filip Peeters aan zijn eerste documentaire ooit. Hij produceert, terwijl de regisseurs elk naar een woonzorgcentrum gingen in Ledeberg, Hasselt en Heikruis in het Pajottenland. Daar konden ze rekenen op een warme ontvangst. "Al die mensen zaten daar en hadden sinds weken of zelfs maanden niemand meer gezien. Het was zeer ontroerend om te zien hoe blij die mensen waren met het bezoek," vertelt Peeters.