"Afstammingslijn corona al tientallen jaren bij vleermuizen en bevat nog virussen die mensen kunnen infecteren"

De onderzoekers ontdekten dat de afstammingslijn waartoe SARS-CoV-2, zoals het coronavirus dat de huidige COVID-19 pandemie veroorzaakt heeft, officieel heet, afgesplitst is van andere vleermuisvirussen zo'n 40 tot 70 jaar geleden. Hoewel SARS-CoV-2 genetisch sterk gelijkt, voor zo'n 96 procent, op het RaTG13 coronavirus, dat in 2013 gevonden werd in een hoefijzervleermuis (Rhinolophus affinis) in de Yunnan-provincie in China, ontdekte het team dat SARS-CoV-2 relatief lang geleden, in 1969, gedivergeerd is, zich afgesplitst heeft, van RaTG13.

Het team ontdekte dat een van de oudere kenmerken dat SARS-CoV-2 gemeen heeft met zijn verwanten, het receptor bindingsdomein (RBD, receptor-binding domain) is. Dat ligt op het spike protein, het piekeiwit dat uit het oppervlak van het virus uitsteekt en dat het virus toelaat receptoren op het oppervlak van menselijke cellen te herkennen en er zich aan te binden, zodat het virus kan binnendringen in de cel.

Aangezien dus ook andere vleermuisvirussen dit zelfde bindingsdomein hebben, betekent dat dat ook die virussen menselijke cellen kunnen infecteren. "Dit betekent dat andere virussen die in staat zijn mensen te besmetten, circuleren in hoefijzerneusvleermuizen in China", zei David L. Robertson, professor epidemiologische virologie aan de University of Glasgow.