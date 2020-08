Antwerpse handelaars teleurgesteld na negatief reisadvies Nederland: “Dit is een zware streep door onze rekening”

In Nederland is het reisadvies naar Antwerpen aangepast. Niet-essentiële reizen worden hierbij afgeraden. Antwerpse handelaars vrezen dat er hierdoor minder Nederlanders naar Antwerpen zullen komen en dat ze dat zullen voelen aan hun omzet.

“Vooral tijdens weekends merken we dat er veel Nederlanders in de Antwerpse winkels en horeca aanwezig zijn”, zegt Nico Volckeryck van zelfstandigenorganisatie NSZ. “Toen het aantal besmettingen hier in België enkele weken geleden al begon te stijgen, dachten we dat de Nederlanders zouden wegblijven. Dat was tot nu toe niet het geval. Maar door het negatieve reisadvies zullen ze nu wellicht niet meer naar Antwerpen trekken. We vrezen hierdoor 35 procent van onze omzet te verliezen. Dat is een zware streep door onze rekening”, aldus Volckeryck.