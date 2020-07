Boete tot 1.600 euro voor wie avondklok schendt, sporten mag zonder masker: dit is nu vastgelegd in Antwerpen

Ook de professionele voetballers in Antwerpen keken uit naar de uitleg van de gouverneur. Maar zij krijgen voorlopig geen soelaas. Sporten in groep mag met maximaal tien volwassenen, maar contact is daarbij verboden. Een "matchke" zit er dus niet in. Judo, karate of andere contactsporten zijn sowieso uitgesloten.



Voor de voetbalcompetitie is het nog even wachten op een advies dat is gevraagd aan het federale niveau, aan de zogenoemde "Cel evaluatie" (CELEVAL). Berx zegt alvast dat het voor haar minder over de match op zich gaat. "Het gaat vooral om de ontlading nadien", klinkt het. "En ik weet niet of u dat weet: in Europa is de COVID-uitbraak begonnen met een voetbalwedstrijd", voegde de gouverneur eraan toe.