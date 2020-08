Avondmarkten in Lombardsijde en Westende afgelast voor rest van de zomer

Over de avondmarkt van Westende was vorige week nog het een en ander te doen. Op sociale media doken toen beelden op van een overvolle zeedijk. Bezoekers van de avondmarkt liepen heel dicht bij elkaar en veel mensen droegen geen mondmasker. De burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD), zei toen nog dat hij niet van plan was om in te grijpen. De mensen moeten zelf hun gezond verstand gebruiken, zei hij toen.

Maar intussen zijn de omstandigheden veranderd en mogen er nog maar 200 mensen naar evenementen in open lucht. En dat is onmogelijk te handhaven, zegt burgemeester Dedecker: "Een avondmarkt voor 200 mensen is bovendien niet lucratief. Dat is onhaalbaar zowel voor de organisatoren als voor de inrichters van de avondmarkt."