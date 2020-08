Bar Antik in Diest combineert bar en antiekhandel. "Je kan de tafel kopen waaraan je iets zit te drinken"

Het gevolg van de combinatie tussen bar en antiekhandel is dat het interieur voortdurend verandert. Jody spreekt dan ook van een 'levend interieur'. Het interieur moet telkens weer worden aangevuld. "Bij momenten hebben we lege plekken in de bar", zegt Jody. "Ik beschik over een heel netwerk van antiquairs, waar ik terechtkan. Het gaat om antiquairs in Brussel , Amsterdam of ergens in Frankrijk."