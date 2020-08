Brusselse snackbar Fernand Obb heeft beste garnaalkroketten: "Ze zijn met liefde gemaakt"

Dit jaar valt die eer, voor de tweede keer al, te beurt aan de snackbar Fernand Obb uit Sint-Gillis. Eigenaar Cédric Mosbeux is erg blij: “Waarom wij gewonnen hebben? Ah, dat moet je zelf proeven. We steken er natuurlijk erg veel liefde in. We hebben ook een jaar gewerkt aan het recept, het moest het beste recept zijn. Het doet me heel veel plezier, wie zou niet blij zijn met die prijs? Het zal ons in de toekomst meer bekendheid geven.”