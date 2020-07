Bezoekregels in Antwerpse ziekenhuizen weer strenger: pas na 7 dagen bezoek voor wie niet is besmet

Door het stijgend aantal coronabesmettingen in Antwerpen, worden de bezoekregels in de Antwerpse ziekenhuizen opnieuw verstrengd. Die beslissing komt er na overleg in de Antwerpse Provinciale Crisiscel. Wie besmet is, mag geen bezoek ontvangen. Wie niet besmet is, kan pas na zeven dagen hospitalisatie bezoek krijgen.