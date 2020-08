Brussel breidt mondmaskerverplichting uit

De stad Brussel breidt haar mondmaskerverplichting uit vanwege de stijgende coronacijfers en de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Het is vanaf nu verplicht om een mondmasker te dragen in de gehele voetgangerszone, de Grote Markt, de Nieuwstraat en de centrumlanen. Ook in de Marollen en in de Sint-Katelijnewijk is het dragen van een mondmasker verplicht. Het gaat hier onder meer over de Sint-Katelijnestraat, de Vlaamsesteenweg, de Vismet en het Sint-Katelijneplein of de Antoine Dansaertstraat. In Laken zijn mondmaskers verplicht in de Wandstraat en de omliggende straten. In Elsene, tenslotte, is er een mondmaskerverplichting in de buurt van de Louizalaan, de Waterloolaan, de Gulden-Vlieslaan en de Baljuwstraat.

"We moeten vandaag moeilijke maar noodzakelijke beslissingen nemen om voor onze burgers en onze handelaars een nieuwe en ontzettend schadelijke lockdown te vermijden", zeggen Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepen van Handel Fabian Maingain (DéFI).

Aan de ingang van elke straat waar een mondmaskerverplichting is, wordt dat aangegeven via panelen en schermen. Brussel benadrukt dat ook met mondmaskers afstand moet gehouden worden. Wie zich niet aan deze regels houdt, wordt een eerste keer gewaarschuwd, maar krijgt vervolgens een GAS-boete.