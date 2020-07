Hoofdarts Kliniek Sint-Jan in Brussel waarschuwt: "Antwerpse situatie is niet veraf in Brussel"

"Wij doen vijfhonderd test per week ongeveer in ons ziekenhuis Kliniek Sint-Jan. De laatste tien dagen zitten we gemiddeld met 6,8 procent positieve resultaten. Dat is veel hoger dan eind juni. Toen hadden we 0,8 procent positieve tests. Dat was toen ongeveer het nationale gemiddelde", zegt Coenye.

De medische directeur van Kliniek Sint-Jan stelt vast dat er bijna een vertienvoudiging is van het aantal positieve tests. "Het gaat om mensen die vrij rondlopen en leven in de maatschappij. Het zijn patiënten zonder symptomen die hier een test ondergaan in het kader van een reis of de omdat ze door de contacttracing gevraagd zijn om een test te laten doen", aldus Coenye.

Bekijk de getuigenis van arts Kenneth Coenye uit "Terzake" hier en lees voort onder de video: