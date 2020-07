Help de wetenschappers door een foto te nemen van de kustlijn: "We krijgen nog maar 1 foto per dag binnen"

Voor de Vlaamse overheid is het erg belangrijk dat de evolutie van onze kustlijn goed opgevolgd wordt. Bij stormen ondergaat onze kust veranderingen: zand waait weg en wordt in zee meegespoeld. En dan is het belangrijk om eventuele zwakke plekken in de kustverdediging te versterken. Bovendien stijgt de zeespiegel door de klimaatverandering. Tegen 2100 wordt een verhoging van de zeespiegel voorspeld van 85 centimeter. Daarom moeten we ons vooraf wapenen tegen mogelijke overstromingen.

De bevoegde diensten houden alles in de gaten met hoogtechnologische apparatuur. Maar ze kunnen ook de hulp van het grote publiek gebruiken. Jan Seys van het VLIZ: "Dat doen we met het project Coast Snap. In Oostende en Koksijde staan er op de dijk palen waarin iedereen zijn smartphone kan plaatsen. Burgers maken een foto van de kustlijn en sturen die door. Zo krijgen de wetenschappers en ingenieurs nuttige informatie over veranderingen op onze stranden."

