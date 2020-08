Chiro uit Waarloos niet welkom in Lille voor zomerkamp

Burgemeester Marleen Peeters van Lille was niet op de hoogte van de komst van de chirogroep. Haar collega van Kontich had haar gecontacteerd en laten weten dat vier chiroleiders begin deze maand besmet waren geraakt door het coronavirus. Dat wekte argwaan. "Normaal vragen wij ook een draaiboek aan de jeugdbewegingen, dat was er begin deze week niet. Na de waarschuwing van de gouverneur vorig weekend, zijn we bovendien extra voorzichtig geworden. Gouverneur Berx vindt het geen goed idee dat mensen uit de zwaargetroffen regio rond Antwerpen naar elders zouden afzakken. In Lille hebben we nog geen besmettingen en ik wil dat graag zou houden. Beter voorkomen dan genezen. Je moet de kat niet op het spek binden", zegt burgemeester Peeters. Als het chirokamp in Lille niet welkom zou zijn, wilde Kontich een kampplaats in de eigen gemeente voorzien. Intussen vond de chirogroep in West-Vlaanderen wel nog een plaats waar ze hun zomerkamp mogen houden, laat Chirojeugd Vlaanderen weten.