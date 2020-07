Contactgegevens die u op café achterlaat, blijven tot zaterdag ongebruikt

U hebt het wellicht al ervaren op café of restaurant: u wordt vriendelijk verzocht om uw naam en uw telefoon of mailadres achter te laten. Die informatie dient om mensen op te sporen die mogelijk in contact zijn gekomen met een besmette persoon. De beslissing werd genomen op de Veiligheidsraad van vorige week donderdag. Sinds afgelopen zaterdag verzamelen obers alle gegevens, maar er is tot nu toe nog niets mee gebeurd.