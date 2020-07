Deze is voor u, mevrouw Wilmès

Is het niet hoog tijd dat we wat de echte oorzaak van de stijging eens onder de loep nemen? Wat is er gekomen van die befaamde #Staycation2020. Je weet wel dat genieten in eigen land? Het Vlaanderenvakantieland-gevoel verdween snel bij de eerste tekenen van herstel. Die golf van solidariteit werd een golf van met belastingcenten omhoog gehouden vliegtuigjes. Het middel bij uitstek om als kerngezonde burger op elkaar gedrukt - maar met het "veilige" mondmasker aan - op weg te gaan naar die zuiderse landen die ons zo dierbaar zijn. Genietend van dat welverdiend verlof. Klaar om die facebookfoto te updaten met een nieuwe Sagrada-Familia-achtergrondje of een TikTok-dansje uit te voeren op één of ander desolaat Siciliaans strand.

Het is u gegund, maar was het voor onze lokale economie niet beter geweest als we allen enkele maanden langer in eigen land waren gebleven? Dan hadden we nu misschien reeds die Vlaamse festivalzomer gehad die zo uniek is in de wereld. Dan hadden geliefden hun trouwfeest kunnen organiseren zonder hiervoor naar Frankrijk uit te wijken. Jezus lief, dan had Conner Rousseau (de voorzitter van de SP.A, red.) misschien zelfs nog zijn Instagram gehad in plaats van enkele gênante dancemoves die mijns inziens het meeste tot schaamte zouden moeten dwingen.

Maar helaas… blijkbaar primeerde het redden van het massatoerisme op de belangrijkste les die corona ons leerde: "kleinschaligheid zal ons redden". Laat "Grand Hotel Europa" van Ilja Leonard Pfeijffer niet op je nachtkastje liggen, mevrouw Wilmès. Het is een aanrader. Bestudeer het. Misschien nog het belangrijkste relancemanifest dat je lezen zal.